インフラって本当にたいへんです。ロンドンの通信企業「G.Network」の買収計画が、思いがけない理由で頓挫しました。買収を検討していたライバル企業「Community Fibre」が撤退を決めたのですが、その理由がなんと「ネズミが光ファイバーケーブルをかじった損傷の修理費用が高すぎる」から。G.Networkは先月、3億ポンド（約580億円）の負債を抱えて管財人の管理下