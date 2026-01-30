Xユーザーのところてんさんが制作したウェブゲーム「ヨジワケ」は、画面に表示される20種類の漢字から5つの四字熟語を見つけ出すという毎日0時更新のパズルゲームです。実際にプレイしてどんな感じのゲームになっているのか確かめてみました。ヨジワケ - 四字熟語パズルhttps://yojiwake.vercel.app/ヨジワケをリリースしました四字熟語を探すゲームですClaude Code でウェブゲーム制作のトレーニングここまでで5時間くらい難易度