女優の米倉涼子が主演する映画「エンジェルフライトＴＨＥＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督）が、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで２月１３日から世界２４０以上の国・地域で配信される。佐々涼子氏の小説「エンジェルフライト国際霊柩送還士」を原作に、米倉が国境を越えて故人を遺族の元へ送り届ける国際霊柩送還士を演じる感動のヒューマンドラマ。２０２３年にドラマシリーズ「エンジェルフライト国際霊柩送還士」が配