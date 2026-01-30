ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年1月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ちいかわプレミアムドームクッション“うさぎ&モモンガ”」を紹介します☆ セガプライズ「ちいかわプレミアムドームクッション“うさぎ&モモンガ”」  登場時期：2026年1月23日より順次サイズ：・うさぎ 全長約30×30×37cm・