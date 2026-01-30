鎌田大地の所属するクリスタル・パレスではエースのジャン・フィリップ・マテタに移籍の噂があり、その後釜候補としてクラブはウォルバーハンプトン所属のノルウェー代表FWヨルゲン・ストランド・ラーセンに狙いをつけているとされる。獲得には5000万ポンド程度必要と見られているが、気になるのがストランド・ラーセンの状態だ。スペインのセルタで2023-24シーズンにリーグ戦13ゴールを記録し、その実績から2024年にウルブズへ移