28日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節でコペンハーゲンを4-1で撃破し、リーグフェーズ5位でベスト16入りを決めたバルセロナ。まずは第一目標達成ではあるが、リーグフェーズ8試合で14失点も喫した点は気がかりだ。今季のリーグフェーズではクリーンシートが1つもなく、コペンハーゲン戦も1点を先行される展開だった（4-1で勝利）。他のゲームはニューカッスル（2-1）、パリ・サンジェルマン（1-2）、オリンピ