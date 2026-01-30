サウジアラビア1部リーグでは、現在2シーズン連続でアル・ナスル所属のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが得点王のタイトルを獲得している。今季もロナウドはここまで16ゴールを奪っているが、そんなロナウドに強烈なライバルが現れた。アル・アハリでプレイするイングランド代表FWイヴァン・トニーだ。トニーは昨季も23ゴールを挙げていたが、今季はそれを超えるペースだ。26日に行われたアル・イテファク戦でハットト