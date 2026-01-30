UEFAチャンピオンズリーグの決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が行われ、それぞれ対戦カードが決まった。先日の試合にてリーグフェーズ全ての日程が終了。上位8チームがラウンド16進出を決めた一方で、9位から24位の16チームはホーム＆アウェイ形式で行われるプレイオフに回ることになった。このプレイオフで勝利したチームはラウンド16に進出する。抽選の結果、昨季王者のPSGは同国のモナコと対戦。また惜しくもス