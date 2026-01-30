俳優の犬飼貴丈さん（31）が29日、都内で行われた故郷・徳島県をPRするイベントに登場。徳島県好きを公言するお笑いトリオ・森三中とともに徳島の魅力を語り合いました。犬飼さんたちが登場したのは、『徳島県首都圏向けプロモーション発表会』。徳島県出身で、2025年から『阿波とくしま観光大使』をつとめている犬飼さんが、様々な観光名所を巡るCMがお披露目されました。■森三中、徳島グルメのおいしさを熱弁徳島県好きを公言し