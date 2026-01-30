司会者でテレビキャスターの草野仁（８１）が３０日、スポーツ報知の取材に応じ、２１世紀枠で第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に選ばれた母校・長崎西高を祝福した。草野は長崎・島原市で育ち、島原高から長崎西高に編入し、１９６２年に同高を卒業。４５年ぶりの甲子園出場（センバツは７５年ぶり２回目の出場）に「落選するのではないかと心配していましたが、選出していただき、非常にうれしく思い