パ・リーグＴＶは３０日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで恒例企画「ＦＡＮＳＭＥＥＴＵＰ監督編」をアップ。パ・リーグ６球団の監督座談会の模様を公開したが、日本ハム・新庄監督が「私の推しポイント」として「僕ね、字がうまいんですよ。こう見えて」と語った。その上で「今年はファンへのメッセージを書いてエスコンのショップで売りたいと思いますので、僕の字のうまさを見て下さい」とＰＲ。確かに新庄監督の美文字は