中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月30日】英国のスターマー首相は28〜31日の日程で中国を訪問している。中国商務部の報道官は30日、両国が29日に経済・貿易分野での4件の成果文書に調印したと明らかにした。モノの貿易、サービス貿易、経済・貿易メカニズム構築の3分野で同時に取り組みを進め、経済・貿易関係のさらなる深化を図るとしている。