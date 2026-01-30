苺が恋しくなる季節に、ブールミッシュから心ときめく新作が登場。「苺のクッキーサンド」は、素材の風味を大切にしたクッキーと甘酸っぱい苺クリームの組み合わせが魅力です。さらに2月1日からは、苺好きにはたまらない「苺フェス」も開催。定番ケーキから華やかなタルト、パフェまで、苺の美味しさを存分に楽しめるラインナップが揃います。自分へのご褒美にも、ちょっとした手土産にもぴったりな