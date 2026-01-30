囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第２局が３０日午前９時、広島県尾道市の旅館「Ｒｙｏｋａｎ尾道西山」で始まり、午後５時３１分、一力棋聖が１１１手目を封じて１日目を終えた。一力棋聖が５連覇と名誉棋聖の資格獲得を目指し、芝野十段が棋聖初戴冠（たいかん）を狙うシリーズ。一力棋聖の先勝で