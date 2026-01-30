パ・リーグＴＶは３０日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで恒例企画「ＦＡＮＳＭＥＥＴＵＰ監督編」をアップ。楽天の三木肇監督がまさかのエピソードを披露して会場を沸かせた。「私の推しポイント」というテーマで各監督がトークを進めていく中、「ディズニー好き」を公表した三木監督。「ランドにもシーにも何回も言ってますし、きょうもミッキーのタオルですし」とポケットからミッキーマウスがプリントされたミニタオルを