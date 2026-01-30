１月３１日に行われる小倉競馬（１回３日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ時々曇り・０％【馬場予想】芝（Ａコース）＝良ダート＝良芝は１週経過したが、大きな傷みはなく速い時計が出る。決め手のある馬が有利。ダートは直線が短く、先行馬狙いがセオリーだ。芝＝逃げ◎先行◎差し〇追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△