生産者物価指数（PPI）（12月）22:30 結果0.5% 予想0.3%前回0.2%（前月比) 結果3.0% 予想2.8%前回3.0%（前年比) 結果0.7% 予想0.3%前回0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.3% 予想2.9%前回3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)