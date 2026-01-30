テレビ朝日「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）が30日に今年初めて放送され、お笑いコンビ「U字工事」の福田薫（47）と益子卓郎（47）が栃木県内を紹介するリポーターとしてVTR出演。先日、タレントの磯野貴理子（61）と違う番組で栃木ロケした際のエピソードをぶっちゃけた。照明が大事だという話から、益子が「この前、磯野貴理子さんと…」と突然磯野の名前を出すと、2人はお前が言え、お前こそとニヤニヤしなが