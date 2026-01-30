秋篠宮ご夫妻と次女佳子さまは３０日、東京都豊島区のサンシャインシティ文化会館を訪れ、第７４回関東東海花の展覧会を視察された。会場では、１２都県の生産者が育てたカーネーションやキクなど約１５００点を展示。ご夫妻らは栃木県の展示エリアで、県の花ヤシオツツジなどを使って日光東照宮などの観光名所を表現した花々を楽しまれた。