緑(東京Vユース)、オレンジ(中央大)、そして赤。アマチュアからこれまで黄色のユニフォームを着ることはなかった。「今日の会見もですが、キャンプ中に毎朝着る練習着もレイソルだったので、移籍してきたんだと思いました」。MF大久保智明は徐々に“レイソルイエロー”に染まっている。プロ6年目で初の移籍になった。大久保は中央大から21年3年生だった19年夏に卒業後の浦和レッズ入りを内定。特別指定選手時代を含めると、6年