高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が、自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。センバツ出場が決定した32校と注目選手を解説した。かみじょうは関東地区の5校目で選出された横浜も優勝候補の一角に挙げた。織田翔希、池田聖摩、川上彗、小野舜友…。新チームもまたスター軍団だ。だが、かみじょうが注目するは「メンバーに入って来ると思いますけどピッチャーの高浦くん」と、2年生右腕の高浦