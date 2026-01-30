共同通信社は３０日、同僚職員が使用する電子機器を無断で使用し、業務に関わるデータを削除したとして、同社経営企画局の管理職の４０歳代男性職員を懲戒解雇したと発表した。解雇は２９日付。男性職員は行為を認めているという。同社によると、男性職員は昨年８月、東京都港区の同社本社内で、男性職員の同僚に貸与された電子機器のロックを無断で解除し、業務に関わるデータを削除した。削除されたデータには、同社が取材上