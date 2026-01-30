８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴのＸとインスタグラムが３０日、更新。２９日に２０歳の誕生日を迎えた桜庭遥花が、初めてお酒を飲む動画が公開された。桜庭は、１２日に開催されたイベント「令和８年渋谷区はたちのつどい」の出演後に行われた取材会で、２０歳になったら「レモンが好きなので、レモンサワーを飲んでみたい」とお酒を飲むことに意欲を示していた。この日、更新された投稿では「【ご報告】