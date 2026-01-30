女子プロレス「マリーゴールド」で新設された６人タッグ王座「３Ｄトリオス」の初代王者決定トーナメント１回戦（３０日、新宿フェイス）で山岡聖怜＆山崎裕花＆越野ＳＹＯＫＯ．が、石川奈青＆ハミングバード＆橘渚を退け、準決勝へ駒を進めた。試合では石川組に奇襲を仕掛けられた聖怜組だったが、越野がハミングバードをとらえて一気に逆襲。聖怜組が３人で同時にチョップを叩き込み、その後も好連係を炸裂させる。９分過