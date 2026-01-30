ボートレースからつのＧ?「第７２回九州地区選手権」が３０日、幕を開けた。評判機・２８号を引き当て注目が集まる米丸乃絵（２４＝福岡）は６Ｒ、３コースから果敢に握るも、やや流れて４着。ただ、舟足に関しては「いいエンジンだと思います。伸びは人より半艇身まではいかないけど、少し伸びていく。回り足も悪くなかった。バランス型って感じですね」と着順以上の感触にニッコリ。まずは最初の目標であるＧ?初勝利へ、視