ボートレースからつのＧ?「第７２回九州地区選手権」が３０日、幕を開けた。上野真之介（３７＝佐賀）は４Ｒ、大外６コースから最内を差して２着を確保。８Ｒは２コースからコンマ０９の好スタートを決めるも、まくりを狙う４号艇・古賀繁輝に応戦し大きく流れた。バックでは最後方も、道中追い上げて５着でゴールした。舟足に関しては「５着取るような足はしていないのに…。不完全燃焼ですね。出足が良くて伸びも悪くない