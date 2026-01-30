愛知県岡崎市で、飼い猫がマダニに刺されて死にました。市の動物総合センターは、人に感染しないよう注意を呼び掛けています。岡崎市によりますと、1月20日ごろ、飼っていたオスのネコ1匹(推定10歳前後)に嘔吐や鼻水などの症状があり、動物病院を受診しましたが、改善せず1週間後に死にました。その後の検査で、重症熱性血小板減少症候群「SFTS」の感染がわかりました。SFTSは、ウイルスを持ったマダニに刺されるこ