【モデルプレス＝2026/01/30】歌手の鷲尾伶菜が1月30日、自身のInstagramを更新。鮮やかな赤髪にイメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元LDH「別人級でびっくりした」赤髪イメチェン◆鷲尾伶菜、レディー・ガガのライブに赤髪で参戦鷲尾は「ずっと楽しみにしていた＠ladygaga 赤髪で参戦」「最高すぎた幸せ」とつづり、レディー・ガガ（Lady Gaga）の来日公演「The MAYHEM Ball」を訪れた際の写真を投稿