大相撲の元幕内・戦闘竜のヘンリー・アームストロング・ミラーさんが２９日に死去したことが分かった。５６歳だった。ミラーさんは１９６９年７月１６日、米国人の父と日本人の母の間に東京・横田基地で生まれた。その後、米国・セントルイスで暮らし、高校卒業後に来日。友綱部屋に入門し、１９８８年名古屋場所で初土俵を踏んだ。２０００年名古屋場所で新入幕。０３年九州場所で引退後、０４年にプロの総合格闘家に転身。