2006年5月1日 Zepp Tokyoにて卒業(解散)したMASKが、20年たった2026年5月1日 & 5月2日 東京・豊洲PITにてライブを行うことが発表された。あわせてアーティスト写真も解禁。LOOP ASH 代表・未散の体調次第だが、これがMASK最後の公演となる。また、アパレルブランドOzz Croce For MENとMASKの初コラボレーションも決定している。豊洲PIT公演では、Ozz Croce For MENの衣装で登場するとのこと。さらに豊洲PIT公演に先駆け、4月に