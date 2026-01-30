◆プロボクシング▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万円トーナメント８回戦●大谷新星（８回ＴＫＯ）木谷陸〇（３０日、東京・後楽園ホール）優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトルスーパーフェザー級トーナメント」１回戦で、メキシコからの“逆輸入ボクサー”木谷陸（２５）＝ＫＧ大和＝が、大谷新星（２４）＝真正＝を８回２分４２秒ＴＫＯで下した。５月予定の準々決勝では、福井貫太（石