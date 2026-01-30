上海市文化・観光局が日本人客向けにデザインしたガイドブック「上海小町」。上海の特色ある街並みを紹介している。（２０２５年５月２７日撮影、上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海1月30日】中国上海市文化・観光局はこのほど、2025年に同市を訪れたインバウンド（入境）観光客数が936万人に上り、過去最高を記録したと明らかにした。このうち外国人客数は713万9千人で、前年から約5割増加し、こちらも過去最高となった