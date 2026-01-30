「彼氏が途切れない」女性の特徴とは彼氏が途切れない女性っていますよね。実は筆者も「途切れない」系でした（現在は既婚）。14歳の初彼氏から現在までの42年間、彼氏のいないフリー期間は累計で4年。そのフリー期間もほぼ「彼氏はいないけど恋愛はしていた」ので、確実に恋愛体質だと自負しております。「恋愛体質」と「彼氏が途切れない」は、厳密には同じではありません。恋愛体質の女性は常に好きな人がいますが、その相手が