「附属校に入れば大学までエスカレーターで安心！」と考える保護者は少なくありません。し烈な受験戦争を回避できるメリットの一方で、附属校ならではの落とし穴も……。『知らないと合格できない 令和の受験のフツウ』（西岡壱誠著、じゅそうけん監修協力）は、東大出身の著者が、親子が知っておくべき令和の大学受験の実態を、最新データと現場取材をもとに分かりやすく解説する一冊。今回は本書から一部抜粋し、「附属校に入っ