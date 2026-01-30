フジテレビ系の月9ドラマ『ヤンドク！』の公式Instagramアカウントは1月29日、投稿を更新。ドラマのオフショットを公開しました。【写真】橋本環奈、ブチギレ後の白衣ショット！「ビジュが…強すぎる…」同アカウントは「第4話 2月2日放送 月9ドラマ『#ヤンドク！』」とつづり、1枚の写真を投稿。「病院で電子タバコを吸って湖音波（#橋本環奈）にブチギレられた竜司（#小林虎之介） シーン直後のオフショット！ ※電子タバコは小