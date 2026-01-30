7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが出演する、チョコレートの新CMが30日に公開されました。新CM『meiji♡FRUITS ZIPPER 〜ピュアな想いは、ピュアなチョコで。〜』篇のコンセプト『ピュアなチョコレートで、ピュアな想いを贈ろう！』にちなみ、一番ピュアなメンバーは誰か投票で決めることに。結果は、鎮西寿々歌さん（27）が2票。全員に入れた真中まなさん（26）が3票。最多票を獲得したのは早瀬ノエルさん（22）でした