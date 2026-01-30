【ミラノ＝平地一紀】ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）前としては最後となるアルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）女子滑降は３０日、スイスのクランモンタナで行われ、５度目の五輪出場を目指すメダル候補のリンゼイ・ボン（４１）（米）が転倒し、負傷した。レースは転倒する選手が相次ぎ、中止となった。ＡＰ通信によると、今季Ｗ杯滑降でランキング首位のボンは、ジャンプの着地時にバランスを崩して転倒。数分後