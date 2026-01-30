歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）が30日、千葉・幕張メッセで開催された『第14回 キャンピングカーアワード授賞式』に登場。キャンピングカーへの愛を語りました。アジア最大級のキャンピングカーのイベント『ジャパンキャンピングカーショー 2026』の中で行われたこの授賞式。獅童さんは、家族との北海道一周旅行をはじめ、千葉・湘南・伊豆などで、キャンピングカーを使ったアウトドア旅を楽しんでいるほか、地方ロケなどでは“楽