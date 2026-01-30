ボートレース鳴門のＧ?「第６９回四国地区選手権競走」が３１日、開幕する。葛原大陽（４２＝徳島）は、前々節のルーキーシリーズで西丸敦基を初優勝へと導いた２７号機を手にした。「伸びで悪いことはなかった。特訓後に外周りは見ました」と気配はいい。また、そのスタート特訓では、同じ班の松尾夏海が「葛原選手が良さそうだった」と言えば、菅章哉も「葛原選手が分が良かった」とピットでも評判の足色。初日から好走の