１月３１日に行われる東京競馬（１回１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】晴れ【馬場予想】芝（Ｄコース）＝良ダート＝良昨年の５回開催終了後に全面シート養生を行い、芝は全体的に良好な状態。基本的に前が有利な傾向と予想される。砂も前が有利か。芝＝逃げ◎先行◎差し〇追込△ダート＝逃げ〇先行◎差し〇追込△