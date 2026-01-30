北海道開発局は、札幌市豊平区の奥井商事に対し指名停止措置を行ったと発表しました。北海道開発局によりますと、札幌開発建設部が2026年1月13日「クマAI検知システム用パソコン」購入に関する入札の募集を開始し、16日に奥井商事と契約することに決定し通知しました。しかし、奥井商事が納入期限内に完了することが困難であると申告し契約締結を辞退したことから「不正又は不誠実な行為」と判断し、北海道開発局のすべての入札に