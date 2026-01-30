去年9月、北海道恵庭市の国道で起きた多重ひき逃げ事件で、ひき逃げなどの疑いで逮捕された男性について、札幌地検は1月30日付で不起訴処分としました。不起訴処分になったのは恵庭市の33歳の男性です。男性は去年9月、恵庭市の国道36号で乗用車を運転中にほかの9台と衝突し、4人にけがをさせ逃走したひき逃げなどの疑いで逮捕・送検されていました。札幌地検は、この男性について刑事責任能力の有無を判断するため、およそ2か月に