1月27日に公示された衆院選。新潟3区から立候補した参政党・佐久間慶子候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 新発田市の皆様、こんにちは。この度、衆議院議員選挙新潟第3区から出馬させていただきます参政党の佐久間慶子と申します。よろしくお願いいたします。実は私、先日伊勢丹前で初めての街頭演説を行いました。練習時間なしのすぐ本番という過酷な状況でございましたが、