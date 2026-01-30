Snow Manの佐久間大介さん（33）が、自身が務める“レゴクリエイティブフレンド”を務める企業の新キャンペーン発表会に登場。飼っている2匹の猫との絆を感じた瞬間を明かしました。動物をモチーフにしたシリーズのイベントということにちなみ、佐久間さんが動物との絆を感じた瞬間を聞かれると、「僕のおうちには保護猫のツナとシャチという猫ちゃんが2匹いるんですけど、家に猫がいるって感覚じゃないんですよ、家族がいる感覚な