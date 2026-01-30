1月27日に公示された衆院選。新潟3区から立候補した自民党・斎藤洋明候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 今日はこうして私斎藤洋明の6度目の、そして決戦の衆議院選挙の出陣式に3区全体から広くを集まりいただきまして本当にありがとうございます。今お話をいただいた通り状況は決して楽なものではありません。しかし前回、衆議院選挙ほどの大逆風でもありません。皆さんと一緒