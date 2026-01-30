俳優の工藤阿須加（34）が、29日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に出演。かつては「結婚願望にあふれていた」という自身が、今では結婚に後ろ向きになってしまった理由について語った。【家族ショット】父・公康氏ら家族に32歳の誕生日を祝福される工藤阿須加プロ野球の西武、ダイエー（ソフトバンク）、巨人などで選手・監督として活躍した工藤公康氏（62）を父に持ち、現在は俳優業のかたわら、父と共に農業に励んでい