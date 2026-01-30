アニメ「タッチ」上杉達也役などで知られる声優の三ツ矢雄二（71）が30日、自身のXを更新。転倒して気絶し、病院に運び込まれていたことを報告。顔を負傷したことを示す痛々しい写真を公開し、心配の声が集まっている。三ツ矢は「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした」と切り出し、病院に運び込まれていたことを報告。顔が腫れ上がった状態であることを示