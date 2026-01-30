米歌手のレディー・ガガ（３９）が３０日、東京ドームで、東阪６公演で２６・６万人を動員する日本ドームツアーの最終公演を開催した。第６８回グラミー賞で年間最優秀アルバム賞＆最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム賞にノミネートしている最新作「ＭＡＹＨＥＭ」を引っさげ、３年４カ月ぶりの来日公演を行った。１４回のグラミー賞受賞歴を持つ“世界の歌姫”がドームを燃やした。ガガは「踊るか死ぬか」と日本語で放ち、昨