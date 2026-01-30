フットサルチーム「ペスカドーラ町田」が手がけるプリント体験拠点「PESCADOLA PRINT Lab.」（ペスカドーラ プリント ラボ）が東京都町田市にオープンした。館内にはエプソンのさまざまな商業用プリンターが備えられ、来場者がiPadを使って写真やポスター、オリジナルグッズが製作できる。来館は無料で、グッズの製作は有料。ペスカドーラ町田のプリント体験拠点「PESCADOLA PRINT Lab.」（ペスカドーラ プリント ラボ）PESCADOLA