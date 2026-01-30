ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）がパーソルパ・リーグTVの「FANSMEETUP特別版監督編」に他5球団監督とともに出演。愛猫家である一面を明かした。私の推しポイントを聞かれた。小久保監督は「猫飼ってます」と相好を崩した。猫の魅力について…。「昨年（ロッテさんに）開幕3連敗して、妻から、普通に振る舞ってるつもりなんですけど暗かったみたいで…」と、家でもピリピリした空気をつくっていた。「でも（猫